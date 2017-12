Shoppings esperam alta de 7% nas vendas para o Natal

Chegou a época do ano em que as lojas ficam mais cheias e as promoções e ofertas se tornam mais chamativas. Seja para comprar algo para si ou para outra pessoa, dezembro é o mês que mais movimenta a produção e venda nas lojas.

A Associação Brasileira dos Shopping Centers (Abrasce) prevê uma alta de 7% nas vendas deste final de ano em comparação com o ano passado. O índice é resultado de pesquisa feita entre os associados em todo o país. O setor comemora a expectativa, já quem em 2016 a ampliação das vendas no período natalino foi de apenas 0,3% sobre 2015.

De acordo com o levantamento, as categorias que devem ter maior influência no crescimento das vendas serão vestuário, eletroeletrônicos e calçados.

O aumento significativo também atinge outros setores direta e indiretamente. Com o aumento na perspectiva do faturamento, os lojistas preveem alta de 5% nas contratações temporárias.

Para a direção da Abrasce, o resultado confirma a tendência de melhora consistente da economia. “A retomada gradativa da confiança do consumidor no segundo semestre deu um fôlego maior ao varejo”, define Glauco Humai, presidente da associação, em entrevista à Agência do Brasil.