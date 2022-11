Show de neve é atração de Natal gratuita no Raposo Shopping

Sucesso na programação especial de Natal no Raposo Shopping, o show de neve está de volta a partir do dia 3 de dezembro. A atração é gratuita e promete fazer a alegria das crianças e adultos, em um cenário com luzes natalinas, presentes gigantes, letreiros luminosos e arcos de estrelas.

A ação será repetida nos dias 4, 10 e 11 de dezembro, e, no período de 17 a 23, sempre às 19h. Além de ser recebido com a beleza de uma chuva de neve, o público pode fazer uma imersão no Natal dos Presentes em uma decoração clássica na parte interna do shopping.

Além dos elementos que compõem o cenário ideal para as fotos instagramáveis e tem o Papai Noel como peça-chave, o empreendimento oferece ainda interatividade para os pequenos em diversos brinquedos, como gangorra, escorregador, gira-gira, labirinto e até um trenó.

SERVIÇO

Natal dos Presentes no Raposo Shopping

Endereço: Rodovia Raposo Tavares, km 14,5 – Jardim Boa Vista

Show de Neve

Onde: Área externa da entrada

Quando: dias 3 ,4 ,10 e 11 de dezembro, e de 17 a 23 de dezembro, às 19h (15 minutos de duração)

Quanto: gratuito

Decoração Natal dos Presentes

Onde: Piso Raposo

Quando: até o dia 30 de dezembro, diariamente durante o horário de funcionamento do empreendimento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h

Quanto: gratuito

Obs.: Para os brinquedos, a faixa etária indicada é de até 10 anos.