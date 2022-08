Show do rapper Coruja BC1 é atração em Osasco

A Fábrica de Cultura 4.0 de Osasco receberá neste fim de semana um movimento hip hop com diversas atrações. No domingo (4), o rapper Coruja BC1 e convidados, como Dexter e Black Alien, agitam o público com show gratuito.

A programação especial começa com a ação “Grafitaço”, no sábado (3), às 14h. Na ocasião, o arte-educador, ativista cultural e artista urbano Dingos Del Barco convida 20 artistas de Osasco e região para fazer grafites em 10 paredes da unidade e em 10 telas que serão expostas ao longo do 2º semestre.

No domingo, Coruja BC1 sobe ao palco às 13h. Ele apresentará as músicas que marcaram sua trajetória musical para celebrar a cultura da periferia. O show contará com interpretação em Libras.

