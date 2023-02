Show em homenagem a Luiz Gonzaga e Fela Kuti é atração gratuita no Sesc Osasco

O Sesc Osasco recebe no dia 21 de fevereiro, terça-feira, o show gratuito da banda Muntchako, que vai homenagear os 110 anos do nascimento do Rei do Baião, Luiz Gonzaga. A atração também é inspirada em Fela Kuti, raridade da música africana.

Entre as canções que vão embalar o público estão “Waka Morena” e “Pagode Russo”, que fazem parte do álbum Fela dum Gonzaga, que será lançado em breve pelo grupo formado por Samuel Mota, Rodrigo Barata, Macaxeira Acioli, Esdras Nogueira e Juninho Ferreira.

Muntchako tem percorrido diversas capitais brasileiras, como Belo Horizonte (MG), João Pessoa (PB), e agora desembarca em São Paulo, com shows previstos nos Sescs de Osasco, Vila Mariana, Campinas e Ribeirão Preto.

O show será realizado às 17h. A retirada dos ingressos será feita com uma hora de antecedência no local (Centro de Eventos Pedro Bortolosso – Avenida Visconde de Nova Granada, 513, no Km 18, Osasco).

SERVIÇO

Fela Dum Gonzaga no Sesc Osasco

Quando: 21/02 – terça-feira às 17h

Onde: Centro de Eventos Pedro Bortolosso – Avenida Visconde de Nova Granada, 513, no Km 18

Grátis

Mais informações: www.sescsp.org.br/programacao/muntchako-2/