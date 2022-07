Shows de Gustavo Mioto e Xande de Pilares agitam “arraiá” de Barueri neste fim de semana

Barueri recebe neste sábado e domingo, dias 23 e 24 de julho, a tradicional Festa Julina com shows de Gustavo Mioto e Xande de Pilares. Evento será realizado a partir das 16h, em frente ao Ginásio José Corrêa (avenida Guilherme P. Guglielmo, 1000, no Centro).

No sábado, a grande atração é Gustavo Mioto, que sobe ao palco às 20h. O artista promete emocionar o público com sucessos como “Coladinho em mim” e “Anti-amor”. “Está todo mundo convidado, estou ansioso para chegar aí”, disse o cantor, nas redes sociais.

Já no domingo, o Arraiá vai virar samba. Às 18h tem show de Xande de Pilares, que ficou conhecido por participar do Grupo Revelação entre 1991 e 2014.

Além das apresentações, que contam ainda com dança de quadrilha e forró, haverá diversas barracas com comidas típicas de quermesse e brincadeiras para as crianças.

SERVIÇO

Arraiá de Barueri

Quando: sábado e domingo 23 e 24/07

Onde: Em frente ao Ginásio José Corrêa (avenida Guilherme P. Guglielmo, 1000, no Centro)