Shows de MPB e sertanejo agitam público no Raposo Shopping aos finais de semana

Shows de MPB e sertanejo agitam público no Raposo Shopping aos finais...

O Raposo Shopping oferece aos clientes e visitantes apresentações de música ao vivo aos finais de semana por meio do projeto “Som na Praça”. Em junho, haverá shows gratuitos com o melhor do MPB e da música sertaneja.

O Som na Praça ocorre todas as sextas e sábados, das 19h às 22h, na Praça de Alimentação.

Confira a programação de junho a seguir:

15/6 – Elaine Braga (sertanejo)

21/6 – Rubão Praieiro (MPB)

22/6 – Thalles de Lima (sertanejo)

28/6 – Luccas Lima (sertanejo)

SERVIÇO

Som na Praça do Raposo Shopping

Onde: Piso Raposo – Rodovia Raposo Tavares, km 14,5 – Jardim Boa Vista

Quando: 14 a 28 de junho, das 19h às 22h

Gratuito