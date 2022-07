Shows gratuitos marcam encerramento da Semana do Rock em Osasco neste fim de semana

Este sábado e domingo, dias 23 e 24 de julho, a cidade de Osasco terá uma programação especial para encerrar a Semana do Rock. O público poderá curtir diversas apresentações gratuitas na Rua Agop Guzelian, em Presidente Altino.

No sábado, a programação começa com Perdidos no Espaço, que se apresenta as 14h, e segue com La Gang, que sobe ao palco às 15h. Depois, às 16h, é a vez de Go Insane; Bruma, às 17h; Marrones às 18h e Monte Castelo às 19h.

Já no domingo, sobem ao palco às 14h, Aerolitros, em seguida, às 15h, Antroforce; Jured às 16h, Baphomet às 17h. Haverá ainda apresentações da Sub Rock às 18h e Radio Attack às 19h. Bruno Dom encerra a programação às 20h.

A Semana do Rock em Osasco, promovida pela Secretaria de Cultura, em alusão ao Dia Mundial do Rock, celebrado em 13 de julho, contou com shows do grupo CPM 22, Inocentes, entre outras atrações.

Confira a programação completa: