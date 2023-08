Sikêra Jr é condenado por expor dados de policial militar

O apresentador Sikêra Junior foi condenado pela Justiça de São Paulo a pagar R$ 10 mil de indenização a um policial militar que teve seus dados pessoais expostos em uma reportagem do programa Alerta Nacional, da Rede TV!, exibido pela TV A Crítica, de Manaus.

O caso aconteceu em setembro de 2022, quando o policial impediu um assalto e teve seu nome completo e batalhão revelados no programa por Sikêra.

O policial alegou na Justiça que essa exposição o deixou vulnerável a represálias dos bandidos, colocando sua vida e de seus familiares em risco, e foi obrigado a mudar de batalhão.

Segundo o site UOL, a juíza Leila Hassem da Ponte afirmou que tanto o apresentador quanto a TV A Crítica “extrapolaram os limites da liberdade de imprensa”, colocando em risco a vida do policial e de sua família. Além da indenização, a juíza determinou a remoção do vídeo das redes sociais.

Sikera e a TV A Crítica podem recorrer. Eles alegam que a reportagem não teve objetivo de abalar o policial, mas sim, ressaltar o seu empenho.

Depois de deixar a RedeTV, em Osasco, Sikêra Jr está apresentando seu programa “Novo Alerta”, na TV A Crítica, em Manaus, sendo retransmitido para algumas cidades do país.

O programa segue o mesmo estilo do Alerta Nacional, com reportagens policiais, entradas ao vivo de repórteres, comentários de Sikera e a participação do elenco de humor.