Sikêra Jr. é demitido da Rede TV! após polêmicas, diz colunista

Após diversas polêmicas e processos judiciais, o apresentador Sikêra Jr. foi demitido da Rede TV!, de acordo com informações do colunista Ricardo Feltrin, do “Uol”.

publicidade

Segundo o colunista, a emissora de Osasco teria informado a representantes de Sikêra que não renovará o contrato com ele. O desligamento, no entanto, ainda não foi confirmado publicamente pela Rede TV!. Já o último “Alerta Nacional” com Sikêra deve ir ao ar no dia 28 de abril.

Sikêra Jr. foi contratado pela emissora no final de 2019 e o contrato teria chegado ao fim em 16 de dezembro do ano passado. Feltrin afirmou que ambas as partes chegaram a negociar um novo acordo, mas que a Rede TV! teria desistido. O motivo da desistência, ainda segundo o colunista, seria a série de polêmicas envolvendo Sikêra Jr., como discursos extremistas e falas homofóbicas que chegaram até a Justiça, e afetaram a reputação da empresa. Anunciantes teriam pedido a demissão do apresentador.

publicidade

Ainda segundo Ricardo, a defesa de Sikêra notificou a emissora de Osasco, alegando que existe negociação entre as partes para uma possível renovação de contrato e que, caso o apresentador seja demitido, a Rede TV! terá de pagar multa de R$ 17 milhões.