Silêncio na Floresta: Netflix lança mais nova série de suspense

A Netflix estreou, nesta sexta-feira (12), a série Silêncio na Floresta. O suspense de origem polonesa é mais uma adaptação das obras de Harlan Coben, autor de “Não Fale com Estranhos” e “Safe”, que também estão disponíveis na plataforma.

Na série, que se passa em dois períodos, sendo eles, 1994 e 2019, um promotor de Varsóvia Pawel Kopiński, que não conseguiu superar a dor pelo desaparecimento da irmã, há 25 anos, renova as esperanças de encorá-la com vida.

Após o aparecimento do corpo de um garoto que sumiu na mesma época em que a irmã do promotor, Paewl passa a encontrar evidências de que sua irmã não morreu ao desaparecer na floresta. Durante a busca, o promotor começa a descobrir segredos do passado de sua família que podem colocar tudo a perder.

