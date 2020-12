Silvio Santos completa 90 anos e ganha festa do pijama em família

Silvio Santos completou 90 anos neste sábado (12). Para comemorar, a família preparou uma festa de pijamas para ele, que continua afastado dos palcos desde o início da pandemia de covid-19.

publicidade

“Filhas, irmãos, sobrinhos, netos, bisnetos, genros “reunidos” celebrando esse paizão! 90 velas no bolo e ele queria apagar uma por uma! Pai, você inspira, motiva, ensina, encoraja, diverte, ama! Como sou sortuda por nascer sua filha”, declarou Patrícia Abravanel nas redes sociais.

A comemoração contou com a presença de apenas 10 convidados, entre eles sua esposa Iris Abravanel, as seis filhas e os três irmãos do apresentador. Outros familiares, como Alexandre Pato (marido de Rebeca Abravanel) e Tiago Abravanel, participaram do parabéns ao dono do SBT via videochamada.

publicidade

“Esse ano foi diferente. Teve até fogueira rs [brincou ao mencionar a quantidade de velas no bolo]. Mas o carinho e o amor nunca vão mudar! Que Deus continue te dando muita força, saúde e alegria para que possamos ter muitas outras comemorações. Te amo vô”, escreveu Tiago Abravanel.

O look do aniversariante e dos convidados chamou a atenção. Trata-se de um pijama da marca de Tiago Abravanel e foi inspirado no próprio Homem do Baú, com fundo preto e estampa de aviões de dinheiro, marca registrada do apresentador.

publicidade