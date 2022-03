Silvio Santos é condenado a indenizar criança em R$ 50 mil por fazer pergunta de cunho sexual

A Justiça de São Paulo condenou Silvio Santos e o SBT, emissora sediada em Osasco, a indenizar em R$ 50 mil uma menina, que participou de uma competição de calouros, por fazer pergunta de cunho sexual.

publicidade

O episódio ocorreu em 2016. “O que você acha melhor, sexo, poder ou dinheiro?”, perguntou Silvio Santos, ao entregar o prêmio de R$ 1 mil para menina, participante do “Levanta-te”, quadro do qual crianças de 6 a 10 anos cantavam com suas mães.

O caso gerou grande repercussão na mídia. No processo, a mãe da menina pediu R$ 998 mil em indenização por danos morais, segundo informações do Uol. O SBT e Silvio Santos foram condenados em primeira instância e se defenderam, alegando que a pergunta feita pelo apresentador deveria ser analisada no contexto. A defesa de ambos alegou também que não houve motivo de indenização à criança.

publicidade

Agora, na decisão, o desembargador José Aparício Coelho Prado, relator da ação no Tribunal de Justiça, destacou que o questionamento gerou “imenso constrangimento” à menina. Silvio Santos e o SBT foram condenados a indenizá-la em R$ 50 mil, mais ainda podem recorrer da decisão.

PAREDÃO// BBB 22: enquete aponta eliminação de Jade Picon com mais de 85% dos votos