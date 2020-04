Simone e Simaria fazem live “Bar das Coleguinhas” na sexta

A dupla sertaneja Simone e Simaria vai entrar na onda das lives e vão se apresentar na sexta-feira (24). A live “Bar das Coleguinhas” vai ao ar às 20h no canal oficial da dupla no YouTube.

O show online será transmitido da casa de Simaria, com um repertório escolhido pelos fãs nas redes sociais repleto de sucessos das cantoras, como “Regime Fechado”, “Meu violão e nosso cachorro” e “126 cabides”.

“Nosso intuito nessa live é poder ajudar quem está precisando por meio de doações e, também, poder levar alegria para dentro de casa, já que não está sendo fácil para ninguém este momento. Mas, acreditamos que com música tudo fica mais leve”, disseram as Coleguinhas.

Confira as próximas lives de cantores famosos:

Terça-feira (21/04)

16h – Grupo Menos é Mais. No canal oficial no YouTube.

17h30 – Raça Negra. No canal oficial do grupo no YouTube.

19h – Dilsinho. No canal oficial do cantor no YouTube.

Quarta-feira (22/04)

19h – Belo. No canal oficial do cantor no YouTube.

Quinta-feira (23/04)

18h – Thiaguinho. No canal oficial do cantor no YouTube.

19h – Jeito Moleque. No canal oficial do grupo no YouTube.

20h – Jorge Aragão. No canal oficial do cantor no YouTube.

Sexta-feira (24/04)

18h – Ludmilla. No canal oficial da cantora no YouTube.

21h – Simone e Simaria. No canal oficial das coleguinhas no YouTube.

22h30 – Felipe Araújo. No canal oficial do cantor no YouTube.

Sábado (25/04)

15h – Sorriso Maroto. No canal oficial do grupo no YouTube.

20h – Gustavo Mioto. No canal oficial do cantor no Youtube.

20h – Limão com Mel. No canal oficial do grupo no YouTube.

Domingo (26/04)

16h – Mumuzinho. No canal oficial do cantor no Youtube.

18h – Luan Santana. No canal oficial do cantor no Youtube.

Quinta-feira (30/04)

20h – Calcinha Preta. No canal oficial da banda no YouTube.

