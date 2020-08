Simone fala dos “perrengues” da gravidez: “Preciso de coragem para tomar banho”

Grávida de seu segundo filho, a cantora Simone, da dupla com Simaria, tem compartilhado com os seus fãs e seguidores, as fases de sua gestação. Na segunda-feira (10), a coleguinha contou que já está passando por uns “perrengues”, principalmente quando o assunto é ir ao banheiro.

“Tô numa preguiça tão grande. Só levantei porque estava com a bexiga para estourar. Quem está grávida ou já teve bebê sabe como a gente fica, a gente fica com a bexiga cheia, parece que vai estourar. Agora preciso de coragem para tomar banho”, disse Simone, nos stories.

Ao comentar sobre o seu canal em outro vídeo no Instagram, a coleguinha afirmou ainda: “Eu tô num enjoo que não é normal não”, contou Simone, que deu uma pausa, respirou fundo e voltou a falar.

Publicidade

Dias após anunciar a gravidez, a cantora revelou ainda que não terá mais vergonha de ir à praia. “Vou com biquíni, agora pode! A mulher pode o que quiser, eu é que tenho vergonha. Agora com o buchinho esticadinho não vou ter mais vergonha, vai ser a barriguinha do neném. Cada um é cada um”.

Simone vive em uma mansão em Alphaville, com o marido, o empresário Kaká Diniz, e o filho Henry, que completou seis anos recentemente, e ganhou uma festa intimista com a família.