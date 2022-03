Simone faz faxina na mansão em Orlando e exibe quarto inspirado em Michael Jackson: “tudo lindo!”

Simone, da dupla com Simaria, fez uma super limpeza em sua mansão, em Orlando, nos Estados Unidos. Nos Stories do Instagram, a cantora mostrou aos seguidores a faxina e alguns cômodos do imóvel.

“Acordei limpando minha casa. Vou mostrar minha limpeza para vocês. Aqui está organizado, minha sala… Ainda falta dar uma geral no meu quarto”, disse a coleguinha, nesta quarta-feira (2).

Em seguida, Simone mostro o o salão de jogos da mansão. “Aqui tem videogames, sinuca, pebolim, tem outro jogo que não sei qual é. Temos uma parte Kids também para as crianças brincarem”, continuou.

A coleguinha aproveitou para mostrar alguns quartos da casa, que são 10. “Tem um quarto do Michael Jackson, sou fã dele, mandei fazer esse quarto pra mim. Lindo, né? Quem gosta da Disney, tem também! Harry Porter temos também, Lego também, tudo lindo”, disparou.

A mansão da cantora também tem piscina. “Olha que delícia! Dá para ver os fogos de artifício do Maci Kingdom, por isso escolhi essa localização para comprar”, disse Simone.

Além da mansão em Orlando, Simone e Kaká são donos de uma mansão inspirada em palácio real, em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. O casal tem dois filhos, Henry e a caçula Zaya, que completou um ano recentemente.

