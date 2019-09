Simulação de resgate mobiliza bombeiros em shopping da região neste sábado (21)

Neste sábado (21), o Raposo Shopping será palco de uma simulação de desencarceramento, ou seja, de resgate de vítimas presas em ferragens em acidentes de trânsito – uma operação complexa, que exige preparo técnico, equipamentos modernos e trabalho coletivo dos bombeiros para minimizar os abalos emocionais e traumas físicos provocados por um grave acidente.

A operação delicada será simulada em frente à entrada principal do Shopping, no piso Raposo, às 14h, pelo 4º Grupamento do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Durante 40 minutos, os bombeiros utilizarão equipamentos cortantes para retirar uma vítima cenográfica de um carro. A simulação é uma ação conjunta entre o Detran.SP e o Corpo de Bombeiros com objetivo de sensibilizar o público na Semana Nacional de Trânsito, celebrada entre os dias 18 e 25 de setembro em todo o país.

O salvamento veicular é o procedimento usado para localizar, acessar, estabilizar e transportar uma vítima presa no interior de um veículo, usando técnicas de desencarceramento e extração veicular.

Conscientização

Durante a simulação, o Detran.SP também vai distribuir material educativo e realizar abordagens com foco na conscientização da população.

O objetivo da campanha é conscientizar a população sobre a responsabilidade de todos no trânsito, com o propósito de mudar o atual cenário: mais de 35 mil brasileiros vítimas fatais de acidentes por ano, podendo chegar a 50 mil mortes, se forem contabilizadas as vítimas que morrem após o acidente.