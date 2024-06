Simulacro de arma de fogo é apreendido em escola de Cotia

Um incidente envolvendo um simulacro de arma de fogo em uma escola de Cotia mobilizou a Polícia Militar na quarta-feira (26). A ocorrência, que resultou na apreensão do objeto, chamou a atenção para questões de segurança no ambiente escolar.

publicidade

O caso teve início quando o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) recebeu um chamado para averiguação na Escola Estadual Kenkiti Simomoto, no Jardim Arco Iris, em Cotia. Prontamente, uma equipe da 3ª Companhia da PM foi deslocada para atender à ocorrência.

Ao chegarem à escola, os policiais foram recebidos pela diretora, que os conduziu até a sala de aula onde um aluno supostamente estaria portando um simulacro. A suspeita se confirmou quando os agentes encontraram o adolescente com o objeto na cintura.

publicidade

Questionado sobre a posse do simulacro, o estudante alegou que o item não lhe pertencia. Segundo seu relato, ele havia levado o objeto para a escola com a intenção de devolvê-lo a um amigo.

Diante da situação, as autoridades agiram conforme o protocolo. O simulacro foi apreendido pelos policiais, e medidas administrativas cabíveis foram tomadas pela direção da escola em conjunto com as forças de segurança.

A Polícia Militar não divulgou detalhes adicionais sobre o caso, como a identidade do aluno envolvido ou possíveis desdobramentos da ocorrência, em respeito às normas de proteção a menores de idade.