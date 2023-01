Até sábado (28), os diretores do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, Marcelo Mendes e Carlos Eduardo (Garrafa), estarão em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, para participar do Fórum Social Mundial 2023.

Com o tema “Democracia, direitos dos povos e do planeta – Outro mundo é possível”, o evento contará com mais de 150 atividades realizadas por centenas de movimentos e organizações sociais do Brasil e de outros países.

Nesta edição do FMS serão realizadas, entre outras atividades, reuniões para a organização da 17ª CNS (Conferência Nacional de Saúde), atividades autogestionadas, debates sobre acesso à justiça, combate ao racismo, papel das mulheres nas lutas feministas, violência contra profissionais da imprensa, desafios no enfrentamento das consequências da pandemia do novo coronavírus (covid-19) e desastres em barragens de mineração, como o que ocorreu há quatro anos em Brumadinho, em Minas Gerais.

Entre os convidados, estão sindicalistas de Osasco e de todo o país, ativistas sociais de diferentes movimentos, lideranças indígenas, do movimento negro, LGBT+, estudantil, as ministras da Cultura, Margareth Menezes, da Saúde, Nísia Trindade e a vice-presidenta da Colômbia, Francia Márquez.