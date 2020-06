Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco realiza debate online sobre saúde e segurança do trabalho

O Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região vai promover no dia 16 de julho o “41º Ciclo de Debates sobre CIPA, Prevenção de Acidentes e Doenças do Trabalho Hoje”. O evento será online, com transmissão via Zoom ou por meio do Facebook da entidade, das 18h às 19h30.

Nesta edição, os palestrantes vão debater direitos à prevenção e previdência social, questões ambientais e enfrentamento do assédio moral no trabalho metalúrgico. Participarão do evento a fundadora da Abrea, Fernanda Giannsi, a médica do trabalho, Margarida Barreto e o advogado previdenciário, Antônio Rebouças.

De acordo com o sindicato dos Metalúrgicos, o objetivo do Ciclo de Debates é compartilhar conhecimentos que fortaleçam as CIPAs.

Publicidade

Os interessados em participar do debate pelo Zoom devem se inscrever, por meio do whatsApp do Sindicato 96078-0209 ou via e-mail celia.assessoria@sindmetal.org.br.