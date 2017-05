Sindicato dos Vigilantes de Barueri lança novo site

O site do Sindicato dos Vigilantes de Barueri está de cara nova. Mais moderno, dinâmico e fácil de navegar, o portal segue as novas tendências de navegação e está totalmente adaptado também para o uso via smartphone ou tablet. O endereço é www.vigilantesbarueri.com.br.

“A comunicação é fundamental para a conscientização do trabalhador sobre seus direitos, as lutas da categoria, a importância e os benefícios de se sindicalizar. Por isso, demos uma atenção especial ao nosso site e buscamos ampliar nossos meios de comunicação”, afirma o presidente do Sindicato dos Vigilantes de Barueri, Amaro Pereira.

Ele reforça ainda a importância da comunicação sindical para conscientizar os trabalhadores “neste momento de tantas ameaças aos direitos dos trabalhadores de todo o país, com as reformas da Previdência e trabalhista, entre outras propostas”.

Além do site, o Sindicato dos Vigilantes tem intensificado a atuação em sua página no Facebook e a distribuição de materiais impressos para conscientizar a categoria.