Sindicato e prefeito discutem políticas contra a desindustrialização em Osasco

“É importante reunir esforços para buscar soluções”, afirma o secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, Gilberto Almazan

Na tarde de segunda-feira (1°), representantes do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região se reunião com o prefeito Rogério Lins (Podemos) para discutir a desindustrialização no município.

“A capacidade industrial de Osasco está reduzindo a cada ano, isso é um grande problema porque oferece grandes impactos, como a eliminação de postos de trabalho. Por isso, é importante reunir esforços para buscar soluções”, afirma o secretário-geral do sindicato, Gilberto Almazan.

O problema da desindustrialização é nacional e é uma preocupação antiga, ressalta a entidade. Na última semana, o assunto foi destaque entre sindicatos e trabalhadores, que participaram de um ato contra o fechamento das fábricas da Ford no Brasil.

Neste cenário, a Força Sindical e a CUT decidiram criar a IndustriAll-Brasil, com o objetivo de fomentar e criar propostas e projetos de políticas para reindustrializar o país. A organização é inspirada no modelo da IndustriALL-Global Union, entidade que representa 50 milhões de trabalha.