Sindicato empresarial de hotéis, bares e restaurantes lança campanha para conquistar confiança de clientes

Na última semana, o SinHoRes Osasco – Alphaville e Região lançou a campanha “Estamos de Volta” em suas redes sociais. A iniciativa tem como objetivo conquistar a confiança dos clientes a voltarem a frequentar hotéis, bares, restaurantes e similares da região.

A campanha foi lançada após o governo do estado anunciar o avanço de Osasco, Barueri e região na “fase amarela” do plano de flexibilização, em que é permitida a reabertura dos estabelecimentos do setor com uma série de restrições.

“Ficamos mais de 100 dias com as portas fechadas e só 20% das empresas, para manter a marca viva, operaram com o sistema de delivery e take away, que sozinho, dá prejuízo. O impacto financeiro e as demissões no nosso setor foram enormes. Por isso, essa campanha é tão importante para nos reerguermos”, explica o presidente da entidade, Edson Pinto.

Publicidade

A campanha conta com artes e vídeos de estímulo à uma “volta segura” aos estabelecimentos do setor, além da relação de protocolos a serem seguidos e informações sobre o Selo Covid-Free, que será concedido pelo SinHoRes, em parceria com a Bureau Veritas, às empresas que seguirem à risca os todos os protocolos de segurança.

“Os clientes devem estar conscientes que foram elaborados rígidos protocolos higiênico-sanitários pelo governo do estado e pelo nosso sindicato que serão seguidos à risca por todos, proporcionando segurança aos colaboradores e consumidores”, diz Edson.

O SinHoRes elaborou também o e-book “Protocolos Covid-Free”, que conta com protocolos para orientar os empresários, entidades civis e sindicais para ações corretas na retomada da atividade econômica dos setores de gastronomia, hotelaria, turismo e eventos.