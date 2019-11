Síndico morre após ser baleado em briga por vaga de garagem em Osasco

O síndico de um condomínio no Bela Vista, em Osasco, morreu após ser baleado durante uma briga que teria sido iniciada por vaga de garagem com um guarda civil municipal osasquense morador do local.

Após discussão, no início da noite desta segunda-feira (4), os dois partiram para agressão física e o síndico teria tentado tomar a arma do GCM, quando houve um disparo e ele foi atingido.

Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.

ERRATA

Diferentemente do divulgado inicialmente, a vítima do disparo acidental foi o síndico, não o GCM. Pedimos desculpas pelo erro.

