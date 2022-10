SinHoRes e secretário de Tecnologia de Osasco querem atrair investimentos estrangeiros

O presidente do sindicato empresarial de hotéis, bares e restaurantes, SinHoRes Osasco – Alphaville e Região, Edson Pinto, se reuniu com o CEO da norte-americana KLW Capital, Gene Chayevsky; e Luciano Camandoni, secretário de de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico de Osasco, para discutir oportunidades de investimentos para a região. O encontro ocorreu no sábado (29), na sede da entidade.

“Gene Chayevsky está no Brasil com o objetivo de identificar oportunidades para investir tanto na área de entretenimento quanto no turismo. Durante o almoço, eu e o secretário Luciano pudemos mostrar o potencial da região”, afirmou Edson Pinto.

Por sua vez, o CEO da KLW Capital, expert em gestão de grandes fundos privados de investimentos, disse estar impressionado com a força econômica de Osasco e empolgado para, em breve, gerar novos negócios e empregos na cidade e seu entorno.

Participaram também da reunião Gustavo Silva, Diretor Comercial da Atmosfera Tecnologia, empresa parceira do SinHoRes; Bruno Omori, Diretor de Hospitalidade e Jogos da FHORESP (Federação Empresarial de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo) e presidente do IDT-CEMA (Instituto de Desenvolvimento Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente); Jacques Albuquerque, Diretor do SinHoRes; e Roni Alves, assessor de Luciano Camandoni.