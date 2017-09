SinHoRes Osasco – Alphaville e Região e Casa do Empreendedor de Osasco visam parceria para fomentar hotelaria, gastronomia e turismo da cidade

Nesta segunda-feira, 25 de setembro, o presidente do SinHoRes Osasco – Alphaville e Região, Edson Pinto, visitou a Casa do Empreendedor de Osasco, quando se reuniu com o diretor da Casa, Júnior Ribeiro, a diretora de Desenvolvimento Econômico também da Casa do Empreendedor, Thais Assunção Monteiro, e o secretário-adjunto da Secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento, Luiz Henrique do Nascimento.

Durante a reunião, Edson falou sobre o desmembramento do sindicato patronal do SinHoRes de São Paulo e a criação da nova entidade empresarial para Osasco e região, que vem trabalhando pelo desenvolvimento dos setores de turismo, hospedagem e gastronomia nas cidades de Barueri, Cajamar, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba. “Podemos identificar as potencialidades da região e buscar verbas federais e estaduais para amplia-las, melhorar a renda das empresas e, consequentemente, gerar empregos e arrecadar tributos para o município”, afirmou Edson.

Entre as entidades, ficou acertado que, na última semana de outubro, o sindicato patronal realizará a Semana do Empreendedor de Turismo, fechando o Mês do Empreendedor. “O SinHoRes realizará palestras e cursos sobre gestão empresarial nos setores de turismo e hotelaria, no auditório da Casa do Empreendedor, para os empresários de Osasco e região. Queremos auxiliar os empreendedores que estiverem em nossa base em todos os aspectos que tiverem dentro de nossa área de atuação e ajudar no desenvolvimento dos estabelecimentos”, explicou Edson. Em breve, o sindicato divulgará a programação da Semana do Empreendedor de Turismo.

A questão do excessivo número de ambulantes de alimentos nas ruas de Osasco também foi levantada pelo presidente do sindicato patronal, que pediu a contribuição da gestão para a regulamentação e limitação desse número. Além disso, o presidente Edson solicitou que a Casa facilite a emissão do alvará para donos dos estabelecimentos hotelaria, turismo e gastronomia da cidade.

Para o presidente Edson, além de contar com os serviços oferecidos pelas entidades, os empreendedores da cidade de Osasco serão beneficiados com parcerias que visam fomentar o segmento da cidade.