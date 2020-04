SinHoRes Osasco – Alphaville e Região lança e-book para orientar empresários e contadores em tempos de coronavírus

O sindicato empresarial de hotéis, bares e restaurantes, SinHoRes Osasco – Alphaville e Região, lançou, nesta semana, um e-book para ajudar empresários e contadores do setor em questões trabalhistas, tributárias e de crédito, que surgiram devido à crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus (covid-19).

O presidente da entidade, Edson Pinto, disse que o livro digital vai orientar empresários e contadores na adoção de “medidas corretas” para que possam passar pela crise com “o mínimo de danos possíveis” em seus negócios.

“O objetivo do SinHoRes é ajudar de todas as maneiras possíveis os empresários de gastronomia, hotelaria e turismo de nossa área de atuação. Nosso Departamento Jurídico também está à disposição, mediante agendamento, para tirar todas as dúvidas que possam surgir”, explica Edson Pinto.

O e-book, que está disponível no site da entidade, apresenta um roteiro explicativo sobre as iniciativas de crédito disponíveis para o enfrentamento dos efeitos econômicos da pandemia e sobre as medidas tributárias que surgiram.

No material, também existe um guia para ajudar os empresários a planejarem a melhor estratégia para suas empresas, utilizando todas as possibilidades negociadas pelo SinHoRes com o Sinthoresp, sindicato laboral, no primeiro e no segundo Termo Aditivo Emergencial à Convenção Coletiva de Trabalho, além da medida provisória 936.

O SinHoRes também disponibiliza modelos de acordo para redução do salário e da jornada de trabalho e de suspensão de contrato de trabalho.

O e-book está disponível neste link.

