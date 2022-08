SinHoRes Osasco convida empresários de hotéis, bares e restaurantes para encontro do setor

O SinHoRes Osasco – Alphaville e Região, representado por seu presidente Edson Pinto, estará presente no Encontro Paulista de Empreendedores e Profissionais da Hospedagem & Alimentação, no dia 22 de agosto. A entidade empresarial convida empresários do setor para participar do evento gratuito.

Realizado pela FHORESP (Federação Empresarial de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo), o evento tem como objetivo oferecer informações estratégicas aos donos de estabelecimentos e profissionais do setor, e fazer um panorama atual da Hospedagem & Alimentação no Brasil.

Estarão no encontro personalidades do trade e autoridades em uma série de palestras na ALESP (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). Após as palestras, todos os participantes se reunirão em um Coquetel de Networking, no espaço anexo Café São Paulo, para troca de experiências e oportunidade para fazerem novas parcerias de negócios.

“O SinHoRes Osasco – Alphaville e Região é um dos apoiadores do Encontro e convidamos todos os empreendedores da nossa região! Esta é uma oportunidade única para os empresários, que terão acesso a muito conteúdo de qualidade, além de oportunidades para novos negócios, e de forma completamente gratuita”, afirmou Edson Pinto, que também é Diretor Executivo da FHORESP.

Para participar, é necessário realizar a inscrição no site da FHORESP (https://fhoresp.com.br/encontropaulista). Ao final do evento, poderá ser solicitado um Certificado validado pela Collis Educacional.

Confira os palestrantes confirmados:

– Rafael Mello, vice-presidente de operações do Grupo Madero;

– Vinicius Lummertz, Secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo;

– Daniel Domeneghetti, Sócio do Grupo ECC e CEO da DOM Strategy Partners;

– Felipe Salto, Secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo;

– Edson Pinto, Diretor Executivo da FHORESP, Presidente do SinHoRes Osasco – Alphaville e Região, e Diretor de Assuntos Estratégicos da CNTur;

– Vinicius Camarinha, Deputado Estadual e Líder do Governo na ALESP;

– Sérgio Lerrer, CEO do Canal Restaurante;

– Marcelo Deble, Diretor de Planejamento Estratégico da FHORESP.

Fique por dentro da programação oficial do Encontro Paulista de Empreendedores e Profissionais da Hospedagem & Alimentação:

13h45 → Abertura e composição da mesa /

14h05 → Boas-vindas com Edson Pinto, Diretor Executivo da FHORESP e Presidente do SinHoRes Osasco – Alphaville e Região /

14h10 → Palestra “O papel das entidades sindicais patronais e a nova FHORESP”, Sérgio Lerrer, CEO do Canal Restaurante /

14h20 → Palestra “Projetos de Lei incidentes sobre o setor e a necessidade de regulamentação do delivery”, com o Deputado Estadual Vinicius Camarinha, Líder do Governo na Alesp /

14h30 → Homenagem ao Secretário de Turismo e Viagens do Estado de SP, Vinicius Lummertz /

14h40 → Palestra “Os avanços no Turismo do Estado”, com Vinicius Lummertz /

14h50 → Palestra “A retomada econômica do setor de hospedagem e alimentação fora do lar no pós-pandemia”, com Felipe Salto, Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo /

15h → Palestra “O Mercado Ilegal de bebidas e cigarros no Estado de São Paulo”, com Marcelo Deble, Diretor de Planejamento Estratégico da FHORESP /

15h10 → Palestra “O futuro do trabalho nos setores em disrupção”, com Daniel Domeneghetti, CEO da DOM Strategy Partners /

16h → Palestra “Desafios modernos do Food Service”, com Rafael Mello, VP do Grupo Madero /

16h45 → Coquetel.