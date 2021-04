SinHoRes pede reabertura de restaurantes em Osasco a partir deste sábado (17)

O presidente do SinHoRes Osasco – Alphaville e Região, Edson Pinto, se reuniu nesta quarta-feira (14) com o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Osasco, José Carlos Vido, para solicitar a reabertura de restaurantes no município a partir deste sábado (17).

Na reunião virtual, o presidente Edson falou sobre o colapso do setor de bares, restaurantes e similares desde o início da pandemia devido às restrições. Ele pediu que a administração municipal autorize a abertura dos estabelecimentos durante a Fase Vermelha, para almoço e jantar até às 23h, independentemente da autorização do governo do estado.

“A abertura deve ser responsável e com muita consciência, seguindo todos os protocolos higiênico sanitários já previstos no Plano São Paulo e no e-book Protocolos Covid-Free, desenvolvido pelo SinHoRes e distribuído a todos os empresários. Nosso setor foi o mais prejudicado e os danos são desproporcionais”, destacou Edson Pinto.

“Somos os maiores geradores de empregos da região e o número de empresas fechadas e de demissões já é enorme e cresce a cada dia, tornando insustentável o drama de milhares de famílias. Combater o vírus é emergencial, mas salvar a economia não é menos urgente”, concluiu o presidente.

Segundo a entidade, o secretário se solidarizou com a categoria e se comprometeu a encaminhar o ofício do SinHoRes com essa solicitação ao prefeito Rogério Lins (Podemos). Também participaram da reunião o vice-presidente do sindicato patronal, Paulo César Andrade, e da Gerente Executiva, Alice Fernandes.

