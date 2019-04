Hospital Sino-Brasileiro deve deixar de atender Amil, segundo reportagem

O Hospital Sino-Brasileiro, no Centro de Osasco, deve deixar de atender clientes com plano de saúde Amil a partir de junho, segundo matéria do portal G1.

O descredenciamento do Sino-Brasileiro junto à Amil, uma das maiores operadoras de planos de saúde do país, deve acontecer a partir de 21 de junho.

Outros hospitais ligados à Rede D’Or, assim como o osasquense, também devem deixar de atender aos clientes da operadora de planos de saúde. Entre eles, o Hospital e Maternidade Brasil, em Santo André, e um em São Bernardo.

A Amil ainda não confirma os nomes e quantidade de unidades que serão descredenciadas. “Não foi possível chegar a um acordo com alguns hospitais e tomamos a decisão de substituí-los”, diz a operadora em e-mail enviado a clientes neste sábado (27).

Em nota ao G1, a operadora confirmou o fim da parceria com alguns hospitais “incluindo da Rede D’OR”. Não foram detalhados quantos nem quais.

A lista completa de locais afetados será enviada aos clientes da Amil até 30 dias antes do descredenciamento. É o que determina a legislação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Em nota, a Rede D’Or afirmou que “a partir de 21 de junho, parte de seus hospitais deixará de atender alguns planos do convênio Amil. Os demais Convênios atualmente elegíveis seguem atendidos normalmente”.