Sino Brasileiro contrata, concursos em Carapicuíba, Sabesp e PM: semana começa com oportunidades

A notícia de que o Hospital e Maternidade Sino Brasileiro (da Rede D’Or São Luiz) abriu 148 vagas de empregos nas áreas de enfermaria, manutenção, administração e outras da unidade localizada em Osasco, movimentou a Internet desde a última sexta-feira, 23 de março. Mas o fato é que essa semana começa repleta de oportunidades para quem está em busca de um novo emprego na região.

Publicidade

Estão em andamento concursos públicos na Prefeitura e na Câmara de Carapicuíba, na Polícia Militar de São Paulo e até mesmo vagas de estágio na Sabesp, a Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo.

148 vagas de emprego no Hospital e Maternidade Sino Brasileiro

Para candidatar-se a uma vaga no Hospital e Maternidade Sino Brasileiro, os candidatos e candidatas precisam se inscrever no site da empresa Luandre, contratada para seleção.

As 148 vagas de empregos são destinadas a profissionais com formação de nível médio, técnico e superior. Os salários vão de R$ 961,53 a R$ 8.586,00. As contratações são, em sua maioria, para técnicos da área de saúde e enfermeiros, mas também há vagas para setores administrativos e recepção do hospital.

LEIA MAIS: Hospital Sino Brasileiro em Osasco abre 148 vagas com salário até R$ 8.586,00

Concurso na Câmara e Prefeitura de Carapicuíba

Publicidade

A Câmara Municipal de Carapicuíba abrui Concurso Público para preenchimento de 10 vagas: três para ajudante de serviços gerais (Ensino Fundamental completo), seis para auxiliar de serviços administrativos (Ensino Médio completo) e uma para procurador jurídico (Ensino Superior completo e registro na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB).

Os salários serão de R$ 1.012,51 para ajudante de serviços gerais, R$ 1.172,38 para auxiliar de serviços administrativos e R$ 5.968,48 para procurador jurídico. As inscrições deverão ser efetuadas até o dia 5 de abril por meio do site do Instituto MAIS.

LEIA MAIS: Carapicuíba abre Concurso Público com salários de R$1.012,51 a R$ 5.968,48

Já a Prefeitura de Carapicuíba anunciou o concurso público para preencher 66 vagas de nível fundamental e superior. Os aprovados irão receber salários iniciais entre R$ 937,00 e R$ 3.800,00, para jornadas de trabalho entre 12 e 40 horas semanais, além de benefícios. As inscrições começarão nesta semana, a partir do dia 28 de março e vão até 27 de abril de 2018.

Publicidade

Para efetivar a solicitação será necessário preencher formulário online no site da organizadora, a RBO Concursos.

LEIA MAIS: Carapicuíba abre Concurso Público com salários de R$ 937,00 a R$ 3.800,00

Concurso Soldado PM 2018 e vagas de estágio

Quem também abriu seu aguardado concurso foi a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Serão preenchidas 2700 vagas para Soldado PM de 2a. Classe. As incrições começaram na ùltima quinta-feira (22) através do site da Vunesp, organizadora do certame.

Os aprovados receberão remuneração inicial de R$ 3.049,41, composta por salário base (R$ 1.178,88), Regime Especial de Trabalho Policial (R$ 1.178,88) e insalubridade (R$ 691,65).

Publicidade

LEIA MAIS: Polícia Militar abre concurso com 2700 vagas para soldado em São Paulo

Também estão abertas as inscrições para o concurso público da Sabesp, que pretende preencher 956 vagas de estágio no Estado de São Paulo, destinadas para candidatos estudantes do ensino médio, ensino técnico e superior. A região Oeste foi contemplada com vagas abertas em Osasco, Carapicuíba, Cotia, Barueri, Santana de Parnaíba e Itapevi.

As inscrições começaram em 22 de março (quinta-feira) e encerram no dia 18 de abril. Já o resultado final das provas objetivas será divulgado no dia 25 de junho no Diário Oficial. O valor das inscrições é de R$ 80,00 para ensino superior; para o ensino médio e técnico será cobrado o valor de R$ 60,00. As inscrições podem ser feitas no site da organizadora do certame, a Concursos FCC (link aqui).

LEIA MAIS: Sabesp abre concurso público para 956 vagas de estágio em São Paulo