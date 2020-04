Sinpospetro Osasco arrecada mantimentos para doar a frentistas carentes

O Sindicato dos Frentistas (Sinpospetro) de Osasco iniciou uma campanha para arrecadar alimentos e produtos de higiene e de limpeza, como álcool em gel e máscaras. Os itens serão destinados aos trabalhadores em situação de vulnerabilidade durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19).

Com a campanha, a entidade, que representa cerca de quatro mil trabalhadores, quer realizar um trabalho solidário que tenha a participação de empresas e da população.

“O coronavírus afeta a todos nós, mas afeta de forma mais drástica a vida daqueles que perderam renda ou mesmo o emprego e esse é o momento de repartir o pão”, explica Luis Arraes, presidente do Sinpospetro de Osasco.

Para incentivar as doações, a entidade está divulgando a campanha na sua página oficial no Facebook onde também serão divulgados os desdobramentos da ação.

Confira como contribuir com as doações:

Os interessados em ajudar na campanha podem levar alimentos e demais itens à sede do Sindicato, que fica na rua R. Virginia Aurora Rodrigues, 67, no centro de Osasco, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

A entidade também pode retirar as doações em seu local de origem mediante agendamento prévio. Além de agendar a data da retirada da doação, quem quiser pedir ajuda também pode entrar em contato com Cristina, por meio dos telefones do sindicato (11) 3682-2948 e WhatsApp (11) 98900-5079.

