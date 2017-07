Sintrasp entrega certificados a professores concurseiros

O Sindicato dos Trabalhadores em Serviços Públicos de Osasco, Sintrasp, promoveu, no último dia 24 de julho, segunda-feira, solenidade de entrega de certificados aos professores concurseiros que concluíram curso preparatório para o concurso público de Osasco. O curso foi organizado pelo sindicato em conjunto com a Fábrica de Ideias Pedagógicas.

Com a participação de dezenas de profissionais, a solenidade foi realizada na Sala Osasco, no Paço Municipal, e contou com a presença de diretores do Sindicato, dos organizadores do curso e representantes da administração.

Com duração de 72 horas e baseado no edital de abertura de concurso apresentado pela Prefeitura, o curso foi direcionado a professores de desenvolvimento infantil (PDI) e de educação básica (PEB). Segundo a entidade, os custos foram muito abaixo dos praticados pelo mercado e o objetivo principal foi ajudar no ingresso efetivo dos professores concurseiros que já pertenciam ao quadro de funcionários, aumentando as chances de serem aprovados no concurso público.

Na oportunidade, a secretária da Educação de Osasco, Ana Paula Rossi, destacou o diálogo permanente e saudável com o sindicato. “A Marta [Barreto, vice-presidente do sindicato e coordenadora da Casa do Professor] sempre apresenta as demandas da Educação e colabora com diversas sugestões. Isso tem sido fundamental para solucionarmos conjuntamente alguns problemas”, disse.

Antônio Rodrigues dos Santos (Toninho do Caps), presidente do Sintrasp, afirmou que “a realização de concurso público é uma antiga reivindicação do Sintrasp”. “Um funcionário contratado, além de não ter as mesmas condições de um efetivo, fica sem expectativas e segurança de permanência”, completou, desejando sorte aos profissionais.