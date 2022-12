Sirène Fish & Chips abre em Osasco com chopes grátis neste sábado (10)

A rede Sirène Fish & Chips vai inaugurar sua primeira unidade em Presidente Altino, Osasco, neste sábado (10). Para marcar a data, a casa distribuirá gratuitamente 1 mil Chopes Pilsen (440ml) aos primeiros clientes.

A partir das 14h, os primeiros clientes que chegarem no local receberão um cartão fidelidade que dará direito a 3 Chopes Pilsen (440ml), limitado a um copo por dia. O cliente poderá consumir o primeiro durante a festa de inauguração e retornar mais duas vezes para retirar seus chopes grátis.

No cardápio, o famoso Fish & Chips da casa, servido em quatro tamanhos, com peixe frito empanado e batatas rústicas ou onduladas acompanhado por molhos especiais. O empreendimento oferece também o “Sandufish”, preparado com peixe empanado, pão baguete, cebola caramelizada, molho tártaro e rúcula.

A nova unidade do Sirène em Osasco contará ainda com torneiras de chope artesanal e carta de drinks autorais, criada pelo bartender Igor Bispo, com opções que vão desde o Mango Spicy, que leva rum, suco de abacaxi, suco de limão e monin spicy mango, até o Ocean Breeze, preparado com vodka, suco de laranja, limão, monin maracujá, grenadine e tônica.

O Sirène Fish & Chips está localizado na Rua Oswaldo Collino, 211, em Presidente Altino, Osasco.