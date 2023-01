“Sirvam com amor”, diz prefeito de Osasco aos 124 novos funcionários públicos empossados hoje

“Sirvam com amor”, diz prefeito de Osasco aos 124 novos funcionários públicos...

A Secretaria de Administração de Osasco empossou, nesta sexta-feira (13), mais 124 novos servidores municipais. O evento foi realizado na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva, e contou com a presença do prefeito Rogério Lins (Podemos).

Tomaram posse: serventes de escola, agentes de combate a endemias, oficiais administrativos, oficiais de escola, assistentes sociais, auxiliares de necropsia, cozinheiros, zeladores de espaço esportivo, enfermeiro obstetra, zeladores de escola, além de arquiteto, cuidador social, dentista, educador social, engenheiro agrônomo, médico vascular e psicólogo.

Rogério Lins desejou as boas vindas aos novos funcionários. “Acreditamos que esse momento de integração é muito importante para você e para nós que já estamos no serviço público há algum tempo”, disse. “E se eu puder fazer um pedido a vocês, peço que sirvam com amor. Cuidem das pessoas como vocês gostam de ser tratados”, finalizou.

