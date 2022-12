Sistema Castello-Raposo e Rodoanel devem receber 1,5 milhão de veículos durante o Natal

O Governo de São Paulo inicia hoje (19) a Operação Verão nas principais rodovias paulistas para minimizar os impactos do aumento do fluxo de veículos, previsto com a chegada das férias escolares, verão e Natal e Réveillon.

Pelo Sistema Castello-Raposo, administrado pela CCR ViaOeste, e trecho Oeste do Rodoanel são esperados mais de 1,5 milhão de veículos durante o Natal. A CCR ViaOeste estima movimento de aproximadamente 584 mil veículos em suas rodovias. Já a CCR RodoAnel prevê que cerca de 995 mil veículos circulem no trecho Oeste do Rodoanel.

Os horários previstos de maior tráfego serão: dia 22/12, no sentido interior, das 17h às 18h e na sexta, (23/12), das 15h às 20h; sábado (24), das 8h às 11h. No retorno, no domingo (25), é esperado tráfego mais intenso, no sentido capital, das 16h às 20h.

No Trecho Oeste do Rodoanel, o movimento intenso deve ser: na quinta-feira (22/11), das 17h às 18h, na sexta (23) das 15h às 20h e no sábado (24), das 8h às 11h. No domingo (25/12), a maioria deve retornar entre das 16h às 20h sentido capital,.

No Ano Novo são esperados mais de 1,3 milhão de veículos nas rodovias do Sistema Castello-Raposo e trecho Oeste do Rodoanel neste feriado. A CCR ViaOeste estima movimento de 530 mil veículos em suas rodovias e a CCR RodoAnel de 793 mil.

As concessionárias orientam os motoristas a evitarem os horários de fluxo mais intenso que devem ser: sexta-feira, (30/12), das 16h às 19h; sábado (31), das 9h às 11h. No retorno, (01/01), a maior concentração de veículos é esperada entre as 15h e 23h. No trecho Oeste do Rodoanel, na sexta (30), o movimento será intenso das 16h às 19h e no sábado (31), das 9h às 11h. No domingo (01/01) a expectativa é de tráfego normal.