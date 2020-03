Smart Fit anuncia fechamento de unidades e pede que alunos treinem em casa

A rede de academias Smart Fit anunciou nesta quarta-feira (18) que suas unidades no Brasil e na América Latina terão atividades suspensas por, pelo menos 15 dias, a partir desta quinta-feira (19), para ajudar no combate à proliferação do novo coronavírus (covid-19).

A empresa afirma que a decisão foi tomada “pensando no bem-estar dos clientes e colaboradores”. O período fora de atividade será abonado nas próximas mensalidades dos clientes, afirma a rede de academias.

Além disso, a Smart Fit lançou uma plataforma online gratuita e aberta inclusive a não clientes com orientações para quem quiser treinar em casa durante o período de quarentena. Acesse aqui.