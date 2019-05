Smart Fit chega ao Parque Shopping Barueri

O Parque Shopping Barueri passou a contar este mês com uma unidade da Smart Fit, uma das principais redes de academias do país. Além dos serviços tradicionais, como musculação e funcional, a unidade ainda apresenta o Smart Box, um treino exclusivo e novo na cidade.

Localizada no piso L3 do shopping, próxima a Cinépolis, a nova Smart Fit de Barueri funciona de segunda a sexta-feira, das 06h às 23h; sábados, das 09h às 18h; e domingos e feriados das 10h às 16h. O Parque Shopping Barueri oferece aos alunos da academia um período de duas horas grátis no estacionamento.

Serviços

A chegada da Smart Fit aumenta as opções do Parque Shopping Barueri no setor de serviços. Além das compras, os clientes têm no empreendimento opções como lavanderia, laboratório médico, ateliê de costura e reforma de roupas, lotérica e supermercado.

Entre os serviços, ainda se destaca o Cartório Aldeia, que está localizado no Piso L2 e conta com um lounge exclusivo para cerimônias de casamento e espaço para fotos. Outra novidade é a casa de câmbio Western Union, onde é possível trocar moedas de diversos países, fazer transferências e ainda adquirir cartões pré-pagos para viagens.

O Parque Shopping Barueri fica na rua General de Divisão Pedro Rodrigues da Silva, 400, Nova Aldeinha. Contato: (11) 4688-6800.

