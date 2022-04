Smart Fit inaugura unidade no centro de Barueri

Foi inaugurada neste sábado (1°) a mais nova unidade da Smart Fit no centro de Barueri (Avenida Vinte e Seis de Março, 701). Agora, são 13 academias do Grupo (Smart Fit e Bio Ritmo) na região, também instaladas nas cidades de Osasco, Carapicuíba, Jandira, Itapevi e Cajamar.

De acordo com a empresa, essa unidade traz uma novidade: a Smart Bike, uma área exclusiva para aulas de Spinning com 24 bikes. Além destas, outras dez bicicletas estarão disponíveis junto a 24 esteiras e aparelhos que simulam o remo e seis simuladores de escadas no espaço destinado ao Cardio.

A nova unidade oferece ainda o Smart Box, área exclusiva para a prática de treinamento funcional, que proporciona treinos com acessórios como bola suíça, fita de suspensão, elásticos, pesos, corda e kettlebell; uma sala de 132m² para as aulas coletivas de ginástica; além dos equipamentos para treinos de força (musculação).

A venda de planos já está disponível no site www.smartfit.com.br.