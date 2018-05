Sobrevivente do Holocausto fala sobre valores humanos e intolerância em escola de Barueri

Aula de história e relatos emocionados sobre intolerância foram algumas das experiências vividas pelos alunos de sétimos e oitavos anos da Emeief Yojiro Takaoka, na Aldeia da Serra.

Com o objetivo de incentivar a leitura e ensinar por intermédio da história sobre valores humanos e intolerância, na semana passada, a professora de língua portuguesa Kátia Fortes organizou um dia de autógrafo e bate-papo com a escritora holandesa Nanette Blitz Konig, sobrevivente do Holocausto e radicada no Brasil.

Ela está com 89 anos e é autora do livro “Eu Sobrevivi ao Holocausto”, que traz detalhes de como perdeu toda a família em um campo de concentração e não entende até hoje como conseguiu sobreviver. Quando foi resgatada, pesava apenas 31 Kg e estava sozinha, sem familiares, ainda adolescente. Levou três anos para se recuperar do cativeiro – teve tifo, tuberculose e pleurisia.

O destaque da narrativa é que a autora, além de ser sobrevivente, conheceu pessoalmente Anne Frank, a adolescente que escreveu “O Diário de Anne Frank”, um dos mais emblemáticos relatos sobre o Holocausto. A holandesa é, inclusive, citada no livro da adolescente de origem judaica, morta em um campo de concentração.

De acordo com o aluno Humberto Santana Manso, “a leitura da obra é muito interessante e a lição de vida que o livro passa é para levar para a vida toda”.

Os alunos fizeram perguntas para a autora e pediram autógrafo no livro, que está sendo motivo de debates e muitas conversas sobre intolerância nos corredores da escola e salas de aulas.