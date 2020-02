Sobrinha de Moro é vítima de sequestro relâmpago

Uma sobrinha de 18 anos do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, viveu momentos de terror em um sequestro relâmpago em Maringá, no Paraná, na noite desta segunda-feira (17).

Ela estava com um amigo dentro do carro estacionado, quando os dois foram abordados por um homem e uma mulher supostamente armados, que pediram a chave do carro, celulares e demais pertences.

O amigo da sobrinha de Moro foi agredido com socos e pontapés e jogado na rua. Os bandidos fugiram com o carro levando a garota refém.

Ela chegou a tentar, sem sucesso, pular do veículo em movimento, de acordo com portais de notícias locais. Os criminosos perceberam que ela tentava abrir a porta do carro e aumentaram as ameaças contra a garota.

Os criminosos bateram o carro em uma espécie de barranco em uma rua de terra a três quadras do local do assalto e acabaram abandonando o veículo. A vítima foi deixada no local sem feridos. O caso é investigado pela Polícia Civil do Paraná.