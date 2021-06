Sodexo tem vagas de emprego abertas em Barueri

A líder mundial em benefícios corporativos Sodexo está com vagas de emprego abertas em Barueri. Há oportunidades nas áreas Comercial, Financeira e de Tecnologia.

A empresa busca por analista fiscal, consultor de pré-vendas, consultor de relacionamento interno, especialista de produtos, supervisor comercial de estabelecimentos, supervisor de desenvolvimento digital e supervisor de prevenção a fraudes.

Para o cargo de analista fiscal é necessário ter graduação em Ciências Contábeis (desejável ter CRC ativo), conhecimento avançado em SAP, conhecimentos em Excel avançado, legislações fiscais, sistema ERP e inglês intermediário.

A vaga de consultor de relacionamento interno exige que o interessado tenha graduação em Administração ou vendas, facilidade em relacionamento, comunicação e habilidade em negociação. Pós-graduação e MBA serão considerados diferenciais.

Para a função de supervisor de prevenção a fraudes, é necessário ter graduação, experiência em análise e detecção de fraudes, ferramenta de detecção e monitoramento, gestão de equipes, indicadores, habilidade no tratamento de base de dados e inglês avançado.

Como se candidatar às vagas de emprego na Sodexo:

Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar o site de vagas da empresa, escolher a vaga desejada e cadastrar o currículo online.

O salário não foi divulgado pela Sodexo. Já os benefícios oferecidos são vale-refeição, vale-alimentação, Frota Pass, reembolso de despesas, assistência médica e odontológica, seguro de vida, previdência privada, PPLR, Gym Pass e Vale Cultura.

Sobre a empresa

A Sodexo Benefícios e Incentivos faz parte do grupo francês Sodexo, líder mundial em serviços de qualidade de vida, atuando em 67 países. No Brasil, a rede conta com 629 colaboradores, além de atender 5,9 milhões de consumidores, 103 mil de empresas clientes e possuir 505 mil estabelecimentos credenciados.

