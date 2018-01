Sodiê Doces de Osasco lança bolo de Abacaxi com Hortelã

A Sodiê Doces traz para Osasco e outras lojas da rede o bolo Abacaxi com Hortelã, que vai compor seu mix de mais de 90 sabores.

Publicidade

O bolo #112 do cardápio é produzido com massa de pão de ló, recheios de doce de leite com abacaxi e mousse branco com hortelã, cobertura de mousse branco, abacaxi, riscas de doce de leite e cereja.

O bolo terá um desconto especial e para aproveitar a promoção, válida de 1 a 28 de fevereiro em todas as unidades da rede, basta se dirigir à loja mais próxima e pedir o “bolo do mês”.

Confira os endereços das lojas no site: www.sodiedoces.com.br

Os preços podem sofrer variação de acordo com a região onde a loja está localizada.