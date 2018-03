Sodiê Osasco traz ovos de Páscoa com valores à partir de R$: 59,90

A Sodiê Doces traz 12 combinações de sabores de ovos de colher para esta Páscoa. A marca elegeu os recheios dos bolos mais pedidos da marca e aproveitou ainda para lançar o Trufado com Creme de Avelã. As delícias estão disponíveis nas lojas desde 26 de fevereiro.

Este ano, a parceria com a tradicional Nestlé, garantirá o sabor das cascas que serão produzidas pela Casa do Confeiteiro. Para os recheios, a marca aposta em misturas e sabores como Brigadeiro de Leite Ninho no chocolate ao leite ou no chocolate branco, por exemplo.

As frutas cítricas também são ótimas combinações com chocolate. As opções são o Trufado de Maracujá, Ganache de Limão e o Trufado de Morango. Outra combinação tradicional com a iguaria é o coco com o recheio de Cocada.

Serviço:

Ovos de Colher Sodiê – 12 sabores

Lançamento: Trufado com Creme de Avelã – 70 reais em todas as lojas

Sabores Consagrados:

* Brigadeiro de Leite Ninho no chocolate ao leite

* Brigadeiro de Leite Ninho no chocolate branco

* Brigadeiro

* Dois Amores

* Cocada

* Maracujá no chocolate ao leite

* Maracujá no chocolate branco

* Trufado de Morango no chocolate branco

* Ganache de Limão no chocolate ao leite

* Ganache de Limão no chocolate branco

* Trufado Branco e Preto

Valor: a partir de 59,90

Onde encontrar na região:

Sodiê Osasco

R. Aurora Soares Barbosa, 533.

CEP: 06023-010 – Vila Campesina, Osasco – SP.

Osasco Plazza shopping

R. Ten. Avelar Píres de Azevedo, 81.

CEP: 06016-060 – Centro, Osasco – SP.

Shopping União de Osasco

Av. dos Autonomistas, 1400.

CEP: 06020-010 – Vila Yara, Osasco – SP.

Sodiê Carapicuíba

Av. Inocêncio Seráfico, 4209.

CEP: 06343-410 – Centro, Carapicuíba – SP.

Sodiê Carapicuíba:

Av. Celeste, 134.

CEP: 06320-030 – Centro, Carapicuíba – SP.

Shopping Tamborpe – Barueri

Av. Piracema, 669.

CEP: 06460-030 – Tamboré, Barueri – SP.

Sodiê Barueri

Estr. Velha de Itapevi, 4362.

CEP: 06444-000 – Vila Militar, Barueri – SP.

Sodiê Barueri

R. da Prata, 816.

CEP: 06410-000 – Jardim dos Camargos, Barueri – SP.

Sodiê Cotia:

R. José Félix de Oliveira, 928.

CEP: 06708-360 – Vila Santo Antônio, Cotia – SP.

Sodiê Cotia:

R. Adib Auada, 129.

CEP: 06710-700 – Jardim Lambreta, Cotia – SP.

Sodiê Cotia:

R. Água M.nha, 21.

CEP: 06717-080 – Jardim Nomura, Cotia – SP.