Sodimac Osasco será inaugurada no sábado (13)

Será inaugurada neste sábado (13), a loja da Sodimac, varejista líder do setor de materiais para construção, reforma e decoração da América Latina, junto ao Shopping União de Osasco, na Avenida Franz Voegeli, 752.

A unidade tem o formato Sodimac Homecenter|Constructor e oferece tudo para o projeto completo da casa, com variedade de produtos, comercialização de serviços de instalação e pintura (mão de obra), garantia de menor preço, marcas exclusivas, aluguel de ferramentas e atendimento personalizado.

Cerca de 250 colaboradores foram contratados para atuar na nova loja, sendo a maioria deles moradores da cidade. Centenas de empregos indiretos também estão sendo gerados.

Denominada Sodimac Osasco, a loja tem mais de 17.000 m² de área construída, sendo cerca de 9.000 m² de área de vendas e 325 vagas de estacionamento.

Com o exclusivo formato “duas lojas em uma”, a Sodimac Osasco conta com as áreas Homecenter voltada para o consumidor final, e Constructor, que é um atacarejo direcionado ao profissional da construção, Apesar de terem fachadas distintas, esses espaços são integrados para facilitar a compra e o atendimento aos diferentes perfis de clientes.

“É a sexta loja com o formato Sodimac Homecenter|Constructor que abrimos no Brasil e estamos muito honrados em poder apresentar aos clientes de Osasco e região um novo conceito de loja, preparada para auxiliá-los e oferecer soluções para todas as fases de seus projetos de construção, reforma e decoração da casa”, comenta Eduardo de Vries, diretor-presidente da Sodimac Brasil.

Além da Sodimac, Osasco vai receber outras grandes inaugurações nos próximos meses, como o restaurante Coco Bambu e a Decathlon.