A previsão do tempo indica que o sol deve aparecer com muitas nuvens neste fim de semana na região, mais pode chover este sábado (01). À noite, o tempo segue firme, de acordo com o Clima Tempo.

Confira como ficam as temperaturas na região hoje (01)

Osasco

Máxima: 24°C

Mínima: 15°C

Barueri

Máxima: 24°C

Mínima: 15°C

Carapicuíba

Máxima: 23°C

Mínima: 14°C

Com informações do Clima Tempo