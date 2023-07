A previsão do tempo indica que o o sábado (15/07) será de sol, com nevoeiro ao amanhecer e as temperaturas não devem subir muito nas cidades de Osasco, Carapicuíba e região.

Confira como ficam as temperaturas hoje:

Osasco

Mínima: 9ºC

Máxima: 22ºC

Carapicuíba

Mínima: 8ºC

Máxima: 21ºC

Barueri

Mínima: 9ºC

Máxima: 22ºC

Com informações do Climatempo