Sol brilha forte neste sábado

De acordo com a previsão meteorológica, este sábado (8) será de tempo totalmente aberto na região, com sol forte do amanhecer ao pôr do sol. Os céus permanecerão limpos, sem formação de nuvens durante todo o dia.

À noite, as condições de tempo aberto se manterão, com a presença do brilho das estrelas no céu sem nuvens. As temperaturas devem registrar leve queda em relação ao período diurno, mas ainda assim com valores elevados para o período noturno.

As atuais condições climáticas de tempo seco e ensolarado estão previstas para persistir nos próximos dias na região.

Osasco

Mínima: 15°C

Máxima: 30°C

Barueri

Mínima: 14°C

Máxima: 30°C

Carapicuíba

Mínima: 14°C

Máxima: 29°C

Com informações do Climatempo.