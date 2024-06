Sol e calor prevalecem nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (19), a previsão meteorológica indica um dia ensolarado e com temperaturas elevadas na região. No entanto, a partir da tarde, haverá um aumento de nebulosidade, mas não há expectativa de chuva.

As máximas devem alcançar os 29°C, enquanto as mínimas ficarão em torno dos 13°C. Os ventos soprarão fracos a moderados e a umidade relativa do ar permanecerá em níveis amenos.

Osasco

Mínima: 15°C

Máxima: 29°C

Barueri

Mínima: 13°C

Máxima: 28°C

Carapicuíba

Mínima: 14°C

Máxima: 28°C

*Com informações do Climatempo.