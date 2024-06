A quinta-feira (6) terá clima bem parecido com a quarta-feira (5), com sol e friozinho. A manhã começa com nevoeiro, mas o sol logo aparece. Durante a tarde pode haver aumento de nuvens; temperaturas permanecem estáveis.

Veja como ficam os termômetros.

Osasco

Mínima: 14°C

Máxima: 26°C

Barueri

Mínima: 13°C

Máxima: 26°C

Carapicuíba

Mínima: 13°C

Máxima: 25°C

*Com informações do Climatempo.