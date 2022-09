Sol pode aparecer, mas friozinho continua nesta segunda-feira (5) em Osasco e região

A previsão do tempo indica que o frio continua em Osasco, Barueri e região nesta segunda-feira (5), quando o dia começa nublado e com possibilidade de garoa. O sol aparece ao longo da tarde, mas as nuvens voltam a encobrir o céu, segundo o Clima Tempo.

Confira a previsão do tempo para hoje em Osasco:

O frio continua em Osasco, que terá um segunda-feira (5) nublada, com possibilidade de garoa, e de sol durante a tarde. A mínima será de 12°C e a máxima de 21°C.

Tempo em Barueri:

A cidade amanhece nublada, mas o sol brilha durante esta segunda-feira (5). Barueri terá máxima de 21°C e mínima de 12°C hoje.

Carapicuíba

A mínima será de 11°C e a máxima de 20°C em Carapicuíba nesta segunda-feira.

Com informações do Clima Tempo